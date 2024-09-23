Япония продвигает переход на четырехдневную рабочую неделю, но компании против

Правительство Японии для продвижения 4-дневной рабочей недели запустило реформу стиля работы, направленную на поощрение гибких рабочих графиков, сокращение рабочих часов и ограничений сверхурочной работы. Об этом пишет CNBC, сообщает Лига.Бизнес.

В рамках реформы Министерство труда будет в том числе выплачивать субсидии компаниям, которые захотят сократить рабочее время для сотрудников.

Для компаний в Японии еще с 2021 года на законодательном уровне закреплена возможность перейти на 4-дневную рабочую неделю. По данным Минтруда, за три года только 8% компаний в стране воспользовались правом предоставлять сотрудникам три выходных в неделю.

Сама идея 4-дневной рабочей недели не популярна в Японии, известной своей культурой трудоголиков.

Как объясняет Мартин Шульц, главный экономист по вопросам политики компании Fujitsu, работа — это место, где большинство японцев общаются больше всего, и сотрудники часто готовы оставаться там дольше, чтобы помогать команде.

"Быть ​​частью компании — это быть частью сообщества, что часто приводит к увеличению рабочего времени, но не к его эффективности" , — сказал он в интервью CNBC.

В свою очередь, правительство стремится сократить рабочие часы, чтобы решить проблему заболеваний на работе и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Согласно правительственному отчету 10,1% мужчин и 4,2% женщин работают более 60 часов в неделю, что приводит к заболеваниям и даже смерти от переутомления и стресса, что имеет свой термин в Японии – "кароши". В 2022 году в стране 2968 человек умерли от самоубийства, приписываемого кароши.

Япония – не единственная страна, где люди умирают на работе от переутомления: в Швеции, к примеру, из-за стресса на рабочем месте умерло 770 человек в 2019 году. Но Япония – единственная страна, которая на государственном уровне ведет статистику смертей от стресса и переутомления на работе.