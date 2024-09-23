В России дефицит дальнобойщиков вырос более чем на 50% – СМИ

В России наблюдается рост дефицита дальнобойщиков, достигший более 50%, а также падение выручки автогрузоперевозчиков на 30% с начала 2024 года.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

В России продолжает расти дефицит водителей грузового транспорта: в январе-августе спрос на них увеличился на 58% в годовом выражении, тогда как количество претендентов выросло лишь на 6%.

На этом фоне средняя заработная плата дальнобойщика с начала года увеличилась в 1,5 раза, а медианная достигла 124 тыс руб (1,34 тыс долл).

По итогам 2023 года в России не хватало 25% водителей категории СЕ, а средний возраст сотрудников вырос с 48 до 54 лет. Дефицит водителей растет, несмотря на то, что многие перевозчики вводят денежные надбавки, повышают качество условий труда и компенсируют простои машин.

Ситуация осложняется оттоком водителей на войну в Украину и в другие профессии, где требуется меньшая нагрузка при сопоставимой оплате труда.

Кроме этого, в 2024 году дефицит водителей обострился из-за расширения грузовых парков компаний.

Между тем выручка автогрузоперевозчиков с начала 2024 года упала на 30% - в среднем до 500 тыс. руб. на одну машину. Это связано с падением параллельного импорта, грузопотока из Китая и других стран, а также сокращением производственных мощностей многих предприятий.