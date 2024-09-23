Дания передаст Украине €16 млн на восстановление энергосистемы
Правительство Дании предоставит Украине 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) для восстановления энергетической системы, которая подверглась российским атакам. Со ссылкой на заявление министра климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларса Аагаарда, сообщает Европейская правда.
Новый вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства. О нем объявили во время встречи в рамках рабочей группы стран "Группы семи" по вопросам энергетической безопасности Украины.
"Армия Путина не только пересекает украинские границы, Россия нарушает правила войны своими массированными атаками на украинскую систему электро– и теплоснабжения", – подчеркнул датский министр.
Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запасных частей для поддержки восстановления безопасности поставок.
В апреле Украина подписала меморандум с Данией на сумму более 400 миллионов евро на поддержку восстановления и энергетической инфраструктуры.
Тогда же Копенгаген объявлял о 5 миллионах евро помощи для восстановления украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.