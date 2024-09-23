Шольц заявил, что против дальнобойных ударов по РФ немецким оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Со ссылкой на DPA, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил Шольц в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября.

Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них – то, что Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины" , – добавил он.

Канцлер ФРГ также в очередной раз повторил, что Берлин не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами по НАТО.

Самым дальнобойным оружием, которое сейчас поставляет Германия, является ракетная установка Mars II, которая может поражать цели на расстоянии 84 километров. Ее, а также Panzerhaubitze 2000 с радиусом действия 56 километров Берлин позволяет использовать против целей на российской территории возле Харьковской области.

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.