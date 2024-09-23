Сикорский высказался по поводу дальнейшей поддержки Украины Западом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Запад должен оставаться на своем нынешнем курсе поддержки Киева, чтобы Украина выиграла войну.﻿ Со ссылкой на польское агентство PAP, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью MSNBC﻿. Отвечая на вопрос о "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского, который он, как ожидается, представит на этой неделе на встречах с президентом Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Сикорский сказал, что не хочет спекулировать на том, что содержится в этом плане.

Но, по его словам, ключ к победе заключается в предоставлении Киеву большей финансовой помощи для поддержки его собственной оборонной промышленности.

"Мы должны дать президенту Зеленскому средства, чтобы изменить расчеты Путина, и средства для этого – финансовые. Украина имеет собственную оборонную промышленность, которой не хватает ресурсов, которая имеет определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить" , – сказал Сикорский.

Он добавил, что решением войны был бы отвод войск обеих стран за пределы их международно признанных границ.

Сикорский также сказал, что война закончится только тогда, когда Путин решит, что вторжение было ошибкой, и что он не достигнет своих целей приемлемой ценой.

"Он еще не дошел до этого, но его экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не являются безграничными... Если мы не остановимся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и восстановив международные границы" , – заявил министр.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с "планом мира" Зеленского; эту же оценку повторили и в Госдепе.

По информации Bloomberg, "план победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Зеленский говорил, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.