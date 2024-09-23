Кличко сказал, когда начнется отопительный сезон в Киеве

В Киеве отопительный сезон начнется по графику — 15 октября. Однако в случае изменения погодных условий дата может быть изменена.﻿ Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Новое время.

Он отметил, что если за трое суток до 15 октября температура в столице будет опускаться ниже 15 градусов, тогда в Киеве «сразу включат» теплоснабжение.

По его словам, сейчас будет наблюдаться ситуация с погодными условиями. В первую очередь будут заживлены школы, детские сады и больницы. Кличко отметил, что в Киеве выполнил основные работы по подготовке к новому отопительному сезону.

Предыдущий отопительный сезон в Киеве был завершен 28 марта в связи с ранним потеплением. Стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине — 15 апреля.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая устойчивость Украины станет одним из самых больших испытаний этого зимнего периода.