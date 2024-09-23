Кличко сказав, коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві

У Києві опалювальний сезон розпочнеться за графіком – 15 жовтня. Однак у разі зміни погодних умов дата може бути змінена. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що якщо за три доби до 15 жовтня температура в столиці опускатиметься нижче 15 градусів, тоді в Києві «одразу включать» теплопостачання.

За його словами, зараз спостерігатиметься ситуація з погодними умовами. Насамперед будуть заживлені школи, дитячі садки та лікарні. Кличко зазначив, що у Києві виконав основні роботи з підготовки до нового опалювального сезону.

Попередній опалювальний сезон у Києві було завершено 28 березня через раннє потепління. Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні – 15 квітня.

10 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетична стійкість України стане одним із найбільших випробувань цього зимового періоду.