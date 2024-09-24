G7 призвала мир срочно увеличить помощь Украине для прохождения зимы

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообщество увеличить помощь стране, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что страны приветствуют дальнейшие обязательства по предоставлению финансирования и поддержки в неденежной форме для покрытия насущных потребностей украинского энергетического сектора.

В частности это касается ремонта поврежденных электростанций и систем централизованного теплоснабжения, развертывания новых распределенных источников энергии, аварийного резервного питания для критически важных служб и пассивной защиты энергетической инфраструктуры.

"Мы призываем мировое сообщество срочно активизировать усилия в этом направлении и предоставить Украине всю необходимую помощь", – говорится в заявлении руководителей МИД G7.

Также министерская группа отмечает важную работу международных партнеров, банков и Фонда энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund) Энергетического сообщества в этом направлении.

"Мы призываем международных партнеров увеличить свои финансовые взносы, в частности в последний фонд, чтобы повысить устойчивость Украины следующей зимой", – подчеркнули они.

Министры также указали, что осведомлены о необходимости международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от атак, в частности путем укрепления возможностей противовоздушной обороны.

Кроме этого, главы МИД подчеркнули важность внедрения реформ в энергетическом секторе в соответствии с путем присоединения к ЕС и выполнения обязательств по Договору об энергетическом сообществе, включая стандарты корпоративного управления, соответствующие стандартам ОЭСР.

"Это особенно важно накануне зимы, учитывая масштабы ремонтных работ и потребности в новой энергетической инфраструктуре", – добавили они.

Напомним, в начале сентября Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.