Над Черкасской областью сбили 20 дронов: обломки повредили жилые дома

Во время дронового удара по Черкасской области ночью 24 сентября понесли ущерб жилые дома, вспыхнули 4 пожара, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.

"С вечера до утра враг не оставлял в покое защитников нашего неба. Большинство атак они успешно отбили" , — рассказал он.

По предварительным данным, в Черкасской области сбили 20 дронов — силами ПВО, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ.

"В то же время есть и несколько попаданий по открытой территории в областном центре. Самое главное — обошлось без пострадавших" , — отметил Табурец.

По его словам, из-за падения обломков в Смеле выбило окна в нескольких домах. Также было 4 возгорания сухостоя, все пожары уже погасили.

Обследование территории продолжается.

Фото: Черкасская ОВА

Как сообщалось, из-за ночной атаки дронов 20 населенных пунктов Полтавщины остались без света.