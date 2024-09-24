Над Черкаською областю збили 20 дронів: уламки пошкодили житлові будинки

Під час дронового удару по Черкаській області вночі 24 вересня зазнали шкоди житлові будинки, спалахнули 4 пожежі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.

"З вечора до ранку ворог не давав спокою оборонцям нашого неба. Більшість атак вони успішно відбили" , — розповів він.

За попередніми даними, на Черкащині збили 20 дронів — силами ППО, мобільних вогневих груп і підрозділів РЕБ.

"Водночас маємо і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Найголовніше — минулось без потерпілих" , — зазначив Табурець.

За його словами, через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також було 4 займання сухостою, всі пожежі вже приборкали.

Обстеження території триває.

Фото: Черкаська ОВА

Як повiдомлялось, через нічну атаку дронів 20 населених пунктів Полтавщини залишилися без світла.