Над Черкаською областю збили 20 дронів: уламки пошкодили житлові будинки
Під час дронового удару по Черкаській області вночі 24 вересня зазнали шкоди житлові будинки, спалахнули 4 пожежі, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Черкаської обладміністрації Ігор Табурець.
"З вечора до ранку ворог не давав спокою оборонцям нашого неба. Більшість атак вони успішно відбили", — розповів він.
За попередніми даними, на Черкащині збили 20 дронів — силами ППО, мобільних вогневих груп і підрозділів РЕБ.
"Водночас маємо і кілька влучань по відкритій території в обласному центрі. Найголовніше — минулось без потерпілих", — зазначив Табурець.
За його словами, через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках. Також було 4 займання сухостою, всі пожежі вже приборкали.
Обстеження території триває.
Як повiдомлялось, через нічну атаку дронів 20 населених пунктів Полтавщини залишилися без світла.