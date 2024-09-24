Пентагон может объявить пакет помощи Украине на $375 млн уже завтра – СМИ

Ожидается, что на этой неделе Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 375 миллионов долларов, которая является наибольшей помощью, отправленной Киеву с мая. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на чиновников США, сообщает Левый берег.

По их словам, ожидается, что о выделении помощи Украине будет объявлено уже завтра. Один из чиновников сообщил, что пакет, скорее всего, будет включать боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, что позволит украинским пилотам действовать вдали от линии фронта и российской ПВО.

В пакет также входят боеприпасы для HIMARS, патрульных катеров и бронетехники, 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и ракеты TOW.

Пакет, который все еще находится на стадии утверждения и состав которого может измениться, предоставляется в рамках президентских полномочий, позволяющих Пентагону направлять помощь Украине непосредственно из своих военных запасов.

Пентагон еще имеет 5 млрд долларов для Украины

У американского Минобороны осталось более 5 миллиардов долларов из 61 миллиарда финансирования Украины, которое президент Джо Байден подписал в апреле и может закончиться в конце этого месяца. Пентагон заявляет, что работает с Конгрессом, чтобы перенести оставшееся финансирование на следующий финансовый год США, который начинается 1 октября.

Чиновники сообщили, что работают над альтернативными планами – в случае, если Конгресс не одобрит продление до конца финансового года.