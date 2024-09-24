Пентагон може оголосити пакет допомоги Україні на $375 млн вже завтра – ЗМІ

Очікується, що цього тижня Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів, що є найбільшою допомогою, надісланою Києву з травня. Про це пише "Голос Америки" з посиланням на посадовців США, повідомляє Лівий берег.

За їхніми словами, очікується, що про виділення допомоги Україні буде оголошено вже завтра. Один із чиновників повідомив, що пакет, найімовірніше, включатиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16, що дозволить українським пілотам діяти далеко від лінії фронту та російської ППО.

У пакет також входять боєприпаси для HIMARS, патрульних катерів та бронетехніки, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди та ракети TOW.

Пакет, який все ще перебуває на стадії затвердження і склад якого може змінитися, надається у рамках президентських повноважень, які дозволяють Пентагону надсилати допомогу Україні безпосередньо зі своїх військових запасів.

Пентагон ще має 5 млрд доларів для України

В американського Міноборони залишилося понад 5 мільярдів доларів із 61 мільярда фінансування України, яке президент Джо Байден підписав у квітні і яке може закінчитися наприкінці цього місяця. Пентагон заявляє, що працює з Конгресом, щоб перенести фінансування, що залишилося, на наступний фінансовий рік США, який починається 1 жовтня.

Чиновники повідомили, що працюють над альтернативними планами ‒ у разі якщо Конгрес не схвалить продовження до кінця фінансового року.