В Ливане тысячи людей пытаются эвакуироваться из-за ударов Израиля – WSJ

Тысячи ливанцев эвакуируются с юга страны после вчерашних и нынешних ударов Израиля. В понедельник Израиль атаковал более полутора тысяч целей, и удары продолжились сегодня утром. Об этом пишет Wall Street Journal, сообщает Левый берег.

Судя по распространяемым в соцсетях фото и видео, дороги на юге Ливана переполнены людьми, которые хотят уехать. Министр здравоохранения Ливана сообщил, что еще вчера тысячи человек были отселены из районов, которые могли стать целями ударов.

Цель ударов Израиля по Ливану состоит в том, чтобы заставить "Хезболлу" прекратить обстрелы израильских северных городов и поселков, чтобы десятки тысяч перемещенных жителей могли вернуться в свои дома. Израиль "не заинтересован в полномасштабной войне", – написал министр иностранных дел Израэль Кац в письме Совету Безопасности ООН от 23 сентября. Он призвал ООН выполнить резолюцию 1701 г. Совета Безопасности "решение, направленное на урегулирование ливанской войны 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и которое призвало вывести вооруженные группы с юга ливанской реки Литани.

По данным Израиля, с 8 октября – дня вступления "Хезболлы" в войну против Израиля на стороне ХАМАС – с ливанской территории запустили более 8000 ракет и тронов. По данным неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data, столько раз Израиль обстреливал за это время Ливан.

Обострение боев между Израилем и Ливаном

Вчера Израиль провел масштабную атаку на цели "Хезболлы" в Ливане: избивал по складам боеприпасов и боевикам. Ливан заявил о 500 жертвах, в том числе детях и женщинах, и около 1600 раненых. Израиль утверждает, что предупреждал местных перед атаками – об этом свидетельствовали и сами ливанцы, получившие уведомления на мобильные телефоны.

На минувшей неделе военное противостояние между Израилем и ливанской "Хезболлой" обострилось на фоне массовых взрывов пейджеров у боевиков. Во время первой волны взрывов целями стали около тысячи членов шиитской исламистской организации "Хезболла" - от рядовых бойцов до лидеров.

Впоследствии произошла вторая волна взрывов, коснувшаяся раций и радиоприемников.

После этого с территории Ливана по Израилю запустили ракеты, израильтяне стали бить в ответ.

Удары по целям боевиков в Ливане Израиль наносил и летом. В начале августа авиакомпании начали отменять рейсы в Ливан, и из страны начали эвакуировать иностранцев. 10 августа Израиль ликвидировал ливанского топбоевика, а затем ударил по южной части страны. Ливан нанес ответный удар. В течение месяца последовали взаимные атаки.