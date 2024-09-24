У Лівані тисячі людей намагаються евакуюватися через удари Ізраїлю – WSJ

Тисячі ліванців евакуюються з півдня країни після вчорашніх і сьогоднішніх ударів Ізраїлю. У понеділок Ізраїль атакував понад півтори тисячі цілей, і удари продовжилися сьогодні вранці. Про це пише Wall Street Journal, повідомляє Лівий берег.

Судячи з поширюваних у соцмережах фото і відео, дороги на півдні Лівану переповнені людьми, які хочуть виїхати. Міністр охорони здоров'я Лівану повідомив, що ще вчора тисячі людей відселили з районів, які могли стати цілями ударів.

Мета ударів Ізраїлю по Лівану полягає в тому, аби змусити "Хезболлу" припинити обстріли ізраїльських північних міст і селищ, щоб десятки тисяч переміщених жителів могли повернутися до своїх домівок. Ізраїль "не зацікавлений у повномасштабній війні", – написав міністр закордонних справ Ізраель Кац у листі до Ради Безпеки ООН від 23 вересня. Він закликав ООН виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки "рішення, спрямоване на врегулювання ліванської війни 2006 року між Ізраїлем і "Хезболлою" і яке закликало вивести озброєні групи з півдня ліванської річки Літані.

За даними Ізраїлю, від 8 жовтня – дня вступу "Хезболли" у війну проти Ізраїлю на боці ХАМАС – з ліванської території запустили понад 8000 ракет і тронів. За даними неурядової організації Armed Conflict Location and Event Data, стільки ж разів Ізраїль обстрілював за цей час Ліван.

Загострення боїв між Ізраїлем і Ліваном

Учора Ізраїль провів масштабну атаку на цілі "Хезболли" в Лівані: бив по складах боєприпасів і бойовиках. Ліван заявив про 500 жертв, зокрема дітей та жінок, і близько 1600 поранених. Ізраїль стверджує, що попереджав місцевих перед атаками – про це свідчили й самі ліванці, які отримали повідомлення на мобільні телефони.

Минулого тижня воєнне протистояння між Ізраїлем і ліванської "Хезболлою" загострилося на тлі масових вибухів пейджерів у бойовиків. Під час першої хвилі вибухів цілями стали приблизно тисячі членів шиїтської ісламістської організації “Хезболла” – від рядових бійців до лідерів.

Згодом відбулася друга хвиля вибухів, що торкнулася рацій і радіоприймачів.

Після цього з територію Лівану по Ізраїлю запустили ракети, ізраїльтяни стали бити у відповідь.

Ударів по цілях бойовиків у Лівані Ізраїль завдавав і влітку. На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. 10 серпня Ізраїль ліквідував ліванського топбойовика, а потім вдарив по південній частині країни. Ліван завдав удару у відповідь. Протягом місяця були взаємні атаки.