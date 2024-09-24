WP: США посчитали неубедительными аргументы Украины для разрешения ударов вглубь России

Представители Белого дома и Пентагона заявили, что украинские лидеры не представили достаточно убедительных доводов в пользу того, что удары по целям в России с помощью дальнобойных ракет значительно повлияют на ход войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению американских чиновников, атаки на объекты в Крыму, которые Украина проводила ранее, доказали свою эффективность, заставив российские войска отступить с полуострова.

Один из американских представителей отметил, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России.

Он подчеркнул, что запасы ракет ограничены, а Россия уже вывела 90% самолетов, запускающих планирующие бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, изменение политики США в отношении дальнобойного вооружения не окажет значительного влияния на боевые действия.

Однако европейские военные и дипломаты возражают против такого подхода, утверждая, что удары по России с большей дальности могут оказать более весомое влияние на конфликт, и критикуют отказ США снять ограничения на использование западного оружия.

Удары вглубь России

В последнее время союзники Украины вновь обсуждают возможность разрешить Вооруженным силам Украины использовать предоставленное оружие для ударов по территории России.

По данным The Guardian, США и Великобритания якобы уже приняли такое решение, но пока не объявили его официально. На данный момент эти сведения не подтверждены.

Между тем, "Голос Америки" сообщает, что президент США Джо Байден не снимал ограничений на удары по территории России для Украины. В то же время Великобритания ведет с Белым домом "деликатные" переговоры по этому вопросу.

В то же время в правительстве Британии заявили, что их позиция об ударах по территории РФ не изменилась.