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В РФ планируют запустить "православный мессенджер"

В РФ планируют запустить "православный мессенджер"
Фото: Pixabay

Фонд "Иннотех XXI", занимающийся реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок "православный мессенджер" "Зосима", сообщает Экономическая правда.

"Для проекта "Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp, называется "Зосима" — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет "православный мессенджер", – рассказал президент фонда Алексей Агапов.

Как пишет издание The Moscow Times, на начальном этапе мессенджер создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани". К примеру, там можно создать страницу храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями.

Установить мессенджер смогут все желающие, поскольку он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, отметил Алексей Агапов.

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