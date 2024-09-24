В РФ планируют запустить "православный мессенджер"

Фонд "Иннотех XXI", занимающийся реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок "православный мессенджер" "Зосима", сообщает Экономическая правда.

"Для проекта "Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp, называется "Зосима" — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет "православный мессенджер" , – рассказал президент фонда Алексей Агапов.

Как пишет издание The Moscow Times, на начальном этапе мессенджер создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани". К примеру, там можно создать страницу храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями.

Установить мессенджер смогут все желающие, поскольку он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, отметил Алексей Агапов.