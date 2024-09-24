Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне

Беларуси необходимо готовиться к войне, поскольку такие меры предпринимают "противники" и "соперники". При этом никаких признаков близкой войны нет, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Старая формула: хочешь мира - готовься к войне" , - сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что не собирается и не хочет ни с кем воевать.

"Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне" , - добавил Лукашенко.

Он также выразил надежду избежать войны.

"Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны" , - сказал самозванец.

Лукашенко заявлял о подготовке к войне неоднократно. В частности, в апреле он заявил: "Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно" и повторил фразу "хочешь мира - готовься к войне".

Лукашенко предоставил свою территорию для вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. При этом белорусская армия не участвует в войне напрямую, постоянно проводя учения.

Отношение украинцев к Лукашенко и Беларуси резко ухудшилось после начала войны. По данным опроса Центра Разумкова, украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-93%) и ее союзникам - Беларуси (-80%), Ирану (-72) и Китаю (-54%).