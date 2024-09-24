В Украину из Беларуси залетела воздушная цель: что известно (Обновлено)

Не скоростная воздушная цель залетела в Украину с территории Белоруссии, на севере объявили воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в соцсетях, "Беларускі Гаюн".

"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный".

Других деталей не приводится.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Обновлено: По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", по предварительной информации, это учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС РБ.

В 14.46 Воздушные силы обновили сообщение фразой "Отбой угрозы".

При этом отметили, что в восточной части Киевской области присутствует ударный БпЛА, который летит юго-западным курсом.

В 15.19 объявили отбой угрозы ударного дрона.