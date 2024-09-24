В Україну з Білорусі залетіла повітряна ціль: що відомо (Оновлено)
Не швидкісна повітряна ціль залетіла в Україну з території Білорусії, на півночі оголосили повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в соцмережах, "Беларускі Гаюн".
"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний".
Інших деталей не наводиться.
Наразі повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
Оновлено: За даними моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", за попередньою інформацією, це навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ.
О 14.46 Повітряні сили оновили повідомлення фразою "Відбій загрози".
При цьому зазначили, що в східній частині Київської області присутній ударний БпЛА, який летить південно-західним курсом.
О 15.19 оголосили відбій загрози ударного дрона.