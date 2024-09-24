Залужный на съезде британских лейбористов убеждал разрешить Украине бить по РФ

Украинский посол в Великобритании, бывший военный командующий генерал Валерий Залужный, воспользовался речью на съезде правительственной Лейбористской партии, чтобы поблагодарить британцев за помощь в обороне Украины от российской агрессии и призвать к шагам, которые должны способствовать украинской победе, сообщает Голос Америки.

Лейбористская партия, сформировавшая правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером, победив Консервативную партию на выборах в июле, отмечает, что будет продолжать политику полной поддержки Украины.

Валерий Залужный выступал 22 сентября перед аудиторией в Ливерпуле, состоявшей из партийных активистов и депутатов и чиновников, среди которых был министр иностранных дел Дэвид Ламми и министр обороны Джон Гили.

Посол сначала отметил историческое наследие левоцентристской Лейбористской партии в борьбе с фашизмом и в частности с гитлеровским нацизмом, пытавшимся покорить Европу во времена Второй Мировой войны.

"Лейбористская партия имеет гордую историю противостояния фашизма и умиротворению. Вступив в коалиционное правительство времен войны в 1940-х годах, лейбористы заверили, что Британия твердо боролась против агрессора" , - сказал генерал Залужный.

Он отметил, что после войны именно при правлении лейбористской партии Британия сыграла ведущее участие в создании НАТО как основы системы безопасности в Европе.

Генерал Залужный сказал, что этот опыт и понимание важности "силы и сдерживания" сейчас также являются аргументом в пользу "ускоренного" членства Украины в Альянсе.

Посол заявил, что поддержка вступления Украины в НАТО является главным элементом гарантий безопасности, необходимых для устойчивого мира.

10 пунктов

Гарантии безопасности Украины Валерий Залужный перечислил среди десяти пунктов, которые он назвал главным из того, как новое лейбористское правительство Великобритании может оказать содействие украинской победе над российской агрессией.

Первоочередной он назвал необходимость обеспечить Украину достаточным количеством новейшего оружия и снять ограничения на его применение.

"Если Россия запускает ракеты по любым целям в Украине, будь то гражданские или военные, то и Украина имеет полное право отвечать таким же образом, нанося сильные удары по военным целям в России. Разве не об этом 51-я статья Устава ООН? Наверное, да. Это не эскалация. Речь идет о принципах самообороны" , - подчеркнул посол.

Также Валерий Залужный заявил, что "уже сейчас" партнеры могут помочь защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины.

Он напомнил о необходимости воплощения санкций в отношении России и использования, прежде всего, российских денег, замороженных на западе российских активов, для помощи Украине, а не денег западных налогоплательщиков.