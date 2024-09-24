Залужний на з'їзді британських лейбористів переконував дозволити Україні бити по РФ

Український посол у Великій Британії, колишній військовий командувач генерал Валерій Залужний, скористався промовою на з’їзді урядової Лейбористської партії, щоб подякувати британцям за допомогу в обороні України від російської агресії і закликати до кроків, які мали б сприяти українській перемозі, повідомляє Голос Америки.

Лейбористська партія, яка сформувала уряд на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером, перемігши Консервативну партію на виборах у липні, наголошує, що буде продовжувати політику повної підтримки України.

Валерій Залужний виступав 22 вересня перед аудиторією в Ліверпулі, що складалася з партійних активістів та депутатів і урядовців серед яких був зокрема міністр закордонних справ Девід Ламмі та міністр оборони Джон Гілі.

Посол спочатку наголосив на історичній спадщині лівоцентристської Лейбористської партії у боротьбі з фашизмом і зокрема з гітлерівським нацизмом, що намагався підкорити Європу в часи Другої Світової війни.

"Лейбористська партія має горду історію протистояння фашизму і умиротворенню. Долучившись до коаліційного уряду часів війни у 1940-х роках, лейбористи запевнили, що Британія твердо боролася проти агресора" , - сказав генерал Залужний.

Він зауважив, що після війни саме за урядування лейбористської партії Британія відіграла провідну участь у створенні НАТО як основи системи безпеки у Європі.

Генерал Залужний сказав, що той досвід і розуміння важливості “сили і стримування”, зараз також є аргументом на користь “пришвидшеного” членства України в Альянсі.

Посол заявив, що підтримка вступу України в НАТО є головним елементом гарантій безпеки необхідних для тривкого миру.

10 пунктів

Гарантії безпеки України Валерій Залужний перерахував серед десяти пунктів, які він назвав головним з того, як новий лейбористський уряд Великої Британії може сприяти українській перемозі над російською агресією.

Першочерговою він назвав потребу забезпечити Україну достатньою кількістю новітньої зброї і зняти обмеження на її застосування.

"Якщо Росія запускає ракети по будь-яких цілях в Україні, чи то цивільних, чи військових, то і Україна має повне право відповідати таким самим чином, завдаючи сильних ударів по військових цілях в Росії. Хіба не про це 51-ша стаття Статуту ООН? Напевне так. Це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони" , - наголосив посол.

Також Валерій Залужний заявив, що “вже зараз” партнери можуть допомогти захистити український повітряний простір, збиваючи російські ракети і дрони на заході України.

Він нагадав про потребу втілення санкцій щодо Росії і використання насамперед російських грошей, заморожених на заході російських активів, для допомоги Україні, а не грошей західних платників податків.