Союзники не ожидают прорыва от плана победы Зеленского - Bloomberg

Союзники Украины на Западе пытаются снизить ожидания от плана победы, который президент Владимир Зеленский представляет в США. Они считают, что он не принесет "прорыва" в войне с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Зеркало недели.

В частности, собеседники говорят, что в плане победы Зеленского не было ничего неожиданного. Другой чиновник назвал его "списком пожеланий".

Один из союзников считает, что настало время для нового раунда переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам двух чиновников, установить контакт с российским диктатором может Зеленский или кто-нибудь из партнеров. В частности, союзники обсуждают возможность связи с Путиным прямо перед встречей G20 в Бразилии, которая пройдет в ноябре.

Указывается, что Зеленский должен показать свой план в рамках Генассамблеи ООН. По словам одного из чиновников, хоть Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, украинский лидер должен объяснить, как может выглядеть мир.

Также отмечается, что страны Запада начинают заботиться о собственной безопасности. Волнение союзников вызывает производство Россией большого количества оружия, которое может оказать влияние за пределы Украины.

Зеленский впервые рассказал о своем плане победы еще летом. Сейчас он готов полностью. Глава государства отметил, что его реализация требует быстрых решений партнеров в период с октября по декабрь. По словам главы ОП Андрея Ермака, в плане содержится пункт о приглашении Киева стать членом НАТО.