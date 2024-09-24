Союзники не чекають на прорив від плану перемоги Зеленського - Bloomberg

Союзники України на Заході намагаються зменшити очікування від плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представляє у США. Вони вважають, що він не принесе "прориву" у війні з Росією. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, співрозмовники кажуть, що у плані перемоги Зеленського не було нічого неочікуваного. Інший чиновник назвав його "списком побажань".

Один із союзників вважає, що настав час для нового раунду переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами двох чиновників, встановити контакт з російським диктатором може Зеленський або хтось із партнерів. Зокрема, союзники обговорюють можливість зв’язку з Путіним безпосередньо перед зустріччю G20 у Бразилії, яка пройде у листопаді.

Вказується, що Зеленський має показати свій план у рамках Генасамблеї ООН. За словами одного з посадовців, хоч Захід підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, український лідер має пояснити, як може виглядати мир.

Також зазначається, що країни Заходу починають турбуватися про власну безпеку. Хвилювання союзників викликає виробництво Росією великої кількості зброї, яка може мати вплив за межі України.

Зеленський вперше розповів про свій план перемоги ще влітку. Наразі він готовий повністю. Глава держави відзначив, що його реалізація вимагає швидких рішень партнерів у період з жовтня по грудень. За словами очільника ОП Андрія Єрмака, у плані міститься пункт про запрошення Києва стати членом НАТО.