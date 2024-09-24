В Укрэнерго сообщили, что в среду отключений электроэнергии не будет

В среду 25 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии.﻿ Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Завтра 25 сентября, меры ограничения потребления не планируются" , - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

По возможности энергетики просят перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 10:00 до 16:00 и экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.