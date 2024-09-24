В Укренерго повідомили, що у середу відключень електроенергії не буде
У середу 25 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії. З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.
"Завтра 25 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
За можливості енергетики просять перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00 та ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.