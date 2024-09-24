В Румынии нашли обломки "шахеда" у границы с Украиной

В Румынии, которая является страной-членом НАТО, 24 сентября снова обнаружили обломки ударного дрона типа "Шахед" в регионе, расположенном напротив украинского Измаила﻿. Об этом заявили в румынском Министерстве обороны, сообщает Деловая столица.

Отмечено, что военные обследовали территорию в поисках возможных фрагментов БПЛА, которые могли упасть за границу Румынии в последние недели в результате атак РФ на украинские порты в Дунае.

В частности, во вторник, 24 сентября, проводилось обследование вокруг поселка Плауру в жудке Тулча, где нашли обломки "Шахеда", после чего передали на дальнейшую экспертизу.

"Проведенными на месте обследованиями установлено, что соответствующие фрагменты происходят от российского беспилотника "Герань-2"" , — добавляют в румынском Минобороны.

Также оборонное ведомство осудило российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, противоречащие нормам международного права.

Напомним, в ночь на 8 сентября российские ударные беспилотники также нарушили воздушное пространство Румынии. На следующий день были обнаружены обломки БПЛА.