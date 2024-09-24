У Румунії знайшли уламки "шахеда" біля кордону з Україною

У Румунії, яка є країною-членом НАТО, 24 вересня знову знайшли уламки ударного дрона типу "шахед" у громаді, розташованій навпроти українського Ізмаїла﻿. Про це заявили в румунському Міністерстві оборони, повідомляє Ділова столиця.

Зазначено, що військові обстежували територію в пошуках можливих фрагментів БПЛА, які могли впасти за кордон Румунії останніми тижнями внаслідок атак РФ на українські порти в Дунаї.

Зокрема у вівторок, 24 вересня, проводилось обстеження довкола селища Плауру у жудці Тулча, де знайшли уламки "шахеда", після чого передали на подальшу експертизу.

"Проведеними на місці обстеженнями встановлено, що відповідні фрагменти походять від російського безпілотника "Герань-2" , — додають у румунському Міноборони.

Також оборонне відомство засудило російські обстріли цивільної інфраструктури України, які суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські ударні безпілотники також порушили повітряний простір Румунії. Наступного дня було знайдено уламки БПЛА.