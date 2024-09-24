Умеров рассказал, насколько зависима от Запада оборона Украины

Международная военная помощь является основой военных возможностей Украины﻿. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Левый берег.

"Мы на 80% зависимы от наших партнеров. Мы работаем с Евросоюзом, НАТО, SAG-U, EUCOM (Европейское Командование Вооруженных Сил США), Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией и десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме" , – сказал он.

По словам министра, в течение года Украина смогла увеличить производство боеприпасов и артиллерии.