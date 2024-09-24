Умєров розповів, наскільки залежна від Заходу оборона України

Міжнародна військова допомога є основою військових можливостей України﻿. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Лівий берег.

"Ми на 80% залежні від наших партнерів. Ми працюємо з Євросоюзом, НАТО, SAG-U, EUCOM (Європейське Командування Збройних сил США), Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною і десятком інших країн у двосторонньому форматі в щоденному режимі" , — сказав він.

За словами міністра, за рік Україна змогла збільшити виробництво боєприпасів та артилерії.