Умєров розповів, наскільки залежна від Заходу оборона України
Міжнародна військова допомога є основою військових можливостей України. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Лівий берег.
"Ми на 80% залежні від наших партнерів. Ми працюємо з Євросоюзом, НАТО, SAG-U, EUCOM (Європейське Командування Збройних сил США), Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною і десятком інших країн у двосторонньому форматі в щоденному режимі", — сказав він.
За словами міністра, за рік Україна змогла збільшити виробництво боєприпасів та артилерії.
"Коли не було американської допомоги в достатньому обсязі, саме українські боєприпаси тримали наш фронт. Ніхто б не витримав це. А ми витримали", — зазначив Умєров.