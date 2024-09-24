Зеленский и Шольц провели закрытую встречу без переводчиков – спикер ОП
Встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца на полях Генеральной ассамблеи ООН накануне, 23 сентября, проходила в формате тет-а-тет. Об этом сказал представитель президента Сергей Никифоров сказал в эфире телемарафона, сообщает Европейская правда.
Никифоров рассказывал о двусторонних встречах украинского президента в ООН и в частности вспомнил вчерашние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Правда, лидеры решили провести ее в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков, абсолютно за закрытыми дверями", – подчеркнул он.
"Соответственно, выбрали такой формат, и ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", – добавил представитель Зеленского.
Сам президент в коротком сообщении после встречи с Шольцом заявил, что говорил о том, "как сделать справедливый мир ближе" и "сохранять единство", а также о подготовке второго Саммита мира.
Президент Зеленский накануне прибыл в США, где он намерен представить "план победы" президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.