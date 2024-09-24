Сиярто анонсировал визит в Венгрию главы украинского МИД Сибиги

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит украинского визави Андрея Сибиги на следующей неделе.﻿ Об этом он сказал в интервью порталу Index, сообщает Европейская правда.

По словам Сийярто, глава МИД Украины посетит Будапешт на следующей неделе, поскольку существует незавершенный спор с украинской стороной, связанный с правами венгерского меньшинства.

Как утверждает Будапешт, ранее украинские венгры могли учиться на венгерском языке в начальной и средней школе, заканчивать ее и подавать документы для поступления в высшие учебные заведения на венгерском языке, но теперь, начиная с 4-го класса, они лишены этого права.

Министр иностранных дел Венгрии выразил надежду, что новым главой МИД Украины может быть найдено решение.

Как известно, языковой вопрос и права венгерского меньшинства в Украине являются одними из самых спорных между Киевом и Будапештом.

Венгерская сторона разблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, когда добилась включения своих требований относительно венгерского меньшинства в переговорные рамки.

В то же время в Будапеште начала работу первая в Венгрии государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.