Россияне хотят атаковать три украинские АЭС – Зеленский на Совбезе ООН

Россияне хотят атаковать три украинских атомных электростанции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Совета безопасности ООН, сообщает Лига.net.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне (полномасштабной. - Ред.). Россия снова пытается разрушить нашу энергетику - и в этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наших АЭС" , - заявил глава государства.

Он отметил, что у Украины есть информация и доказательства этого.

Зеленский добавил: если Россия готова так далеко зайти - это значит, что для нее нет ничего важного и ее цинизм продолжится, если позволить ей.

Также он добавил, что таких ударов «не позволяет» Формула мира. Среди прочего, там прописана и ядерная безопасность. Впрочем, Россия не участвует в украинском мирном процессе, не присоединялась к первому саммиту мира и не планирует участвовать во втором.