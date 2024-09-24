Росіяни хочуть атакувати три українські АЕС – Зеленський на Радбезі ООН

Росіяни хочуть атакувати три українські атомні електростанції. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ради безпеки ООН, повідомляє Ліга.net.

"Зараз ми входимо в третю зиму у цій війні (повномасштабній. - Ред.). Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику - і цього разу вони навіть більш цинічні, вони хочуть атакувати три наші АЕС" , - заявив голова держави.

Він зауважив, що в України є інформація і докази цього.

Зеленський додав: якщо Росія готова так далеко зайти — це означає, що для неї немає нічого важливого й її цинізм продовжиться, якщо дозволити їй.

Також він додав, що таких ударів "не дозволяє" формула миру. Серед іншого, там прописана і ядерна безпека. Утім, Росія не бере участь в українському мирному процесі, не доєднувалася до першого саміту миру та не планує брати участь у другому.



