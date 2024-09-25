Россияне потеряли еще более тысячи солдат и десятки единиц техники
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 646 400 оккупантов, 1250 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 25 сентября составили:
- личного состава – около 646 400 (+1250) человек,
- танков – 8815 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 17304 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 18549 (+74) ед,
- РСЗО – 1199 (+1) ед,
- средства ПВО – 952 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15879 (+115),
- крылатые ракеты – 2595 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25248 (+73) ед,
- специальная техника – 3168 (+13) ед.