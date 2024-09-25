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Россияне потеряли еще более тысячи солдат и десятки единиц техники

Россияне потеряли еще более тысячи солдат и десятки единиц техники
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 646 400 оккупантов, 1250 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 25 сентября составили:

  • личного состава – около 646 400 (+1250) человек,
  • танков – 8815 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 17304 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 18549 (+74) ед,
  • РСЗО – 1199 (+1) ед,
  • средства ПВО – 952 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15879 (+115),
  • крылатые ракеты – 2595 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25248 (+73) ед,
  • специальная техника – 3168 (+13) ед.

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