Росіяни втратили ще понад тисячу солдатів і десятки одиниць техніки
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 646 400 окупантів, 1250 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 25 вересня склали:
- особового складу – близько 646 400 (+1250) осіб,
- танків – 8815 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 17304 (+12) од,
- артилерійських систем – 18549 (+74) од,
- РСЗВ – 1199 (+1) од,
- засоби ППО – 952 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
- крилаті ракети – 2595 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
- спеціальна техніка – 3168 (+13) од.