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Росіяни втратили ще понад тисячу солдатів і десятки одиниць техніки

Росіяни втратили ще понад тисячу солдатів і десятки одиниць техніки
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 646 400 окупантів, 1250 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 25 вересня склали:

  • особового складу – близько 646 400 (+1250) осіб,
  • танків – 8815 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 17304 (+12) од,
  • артилерійських систем – 18549 (+74) од,
  • РСЗВ – 1199 (+1) од,
  • засоби ППО – 952 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
  • крилаті ракети – 2595 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
  • спеціальна техніка – 3168 (+13) од.

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