Генштаб: Россияне давят по всей линии фронта, за сутки более 150 боевых столкновений
За прошедшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения, враг атаковал 11 направлений фронта, использовал бомбовую авиацию, бил КАБами и НАРами, активнее всего российские захватчики штурмовали Покровское и Кураховское направления, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери".
На Харьковском направлении враг трижды пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары семью КАБами по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Кругляковки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Новосадового и Заречного.
На Северском направлении украинские защитники отбили три штурма российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Калиновки, Миньковки, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в сторону Торецка, Щербиновки и вблизи Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Красный Яр, Новогродовка, Николаевка, Мариновка и Зеленое Поле. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоторецкого.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Георгиевки и Цукурино. Кроме этого, враг атаковал в сторону Дальнего, Константиновки, Катериновки и Желанного Второго.
На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Катериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.
На Гуляйпольском направлении российские захватчики обстреляли НАРАМИ Белогорье.
Трижды безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли тринадцать авиударов девятнадцатью КАБами по собственной территории.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.