Россияне сбросили авиабомбы на школу в Херсонской области, здание разрушено

Российская армия ночью 25 сентября нанесла авиаудар по Миловской громаде Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

"На счету российских окупантов — еще одна разрушенная на Херсонщине школа. Ночью вражеская авиация атаковала Бериславский район. Две управляемые авиационные бомбы "прилетели" по одной из школ в Миловской громаде" , — рассказал он.

Здание подверглось серьезным разрушениям — повреждены кровля, учебные классы, выбиты окна и двери.

По словам Прокудина, никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщалось, россияне ночью атаковали Киевщину ударными дронами.