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Россияне сбросили авиабомбы на школу в Херсонской области, здание разрушено

Россияне сбросили авиабомбы на школу в Херсонской области, здание разрушено
Фото: Александр Прокудин

Российская армия ночью 25 сентября нанесла авиаудар по Миловской громаде Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

"На счету российских окупантов — еще одна разрушенная на Херсонщине школа. Ночью вражеская авиация атаковала Бериславский район. Две управляемые авиационные бомбы "прилетели" по одной из школ в Миловской громаде", — рассказал он.

Здание подверглось серьезным разрушениям — повреждены кровля, учебные классы, выбиты окна и двери.

По словам Прокудина, никто из местных жителей не пострадал.

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Как сообщалось, россияне ночью атаковали Киевщину ударными дронами.

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