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Росіяни скинули авіабомби на школу в Херсонській області, будівля зруйнована

Росіяни скинули авіабомби на школу в Херсонській області, будівля зруйнована
Фото: Олександр Прокудін

Російська армія вночі 25 вересня завдала авіаудару по Милівській громаді Херсонської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

"На рахунку російських окупантів — ще одна зруйнована на Херсонщині школа. Вночі ворожа авіація атакувала Бериславський район. Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді", — розповів він.

Будівля зазнала серйозних руйнувань — пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері.

За словами Прокудіна, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

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Як повiдомлялось, росіяни вночі атакували Київщину ударними дронами.

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