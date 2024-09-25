Росіяни скинули авіабомби на школу в Херсонській області, будівля зруйнована
Російська армія вночі 25 вересня завдала авіаудару по Милівській громаді Херсонської області, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.
"На рахунку російських окупантів — ще одна зруйнована на Херсонщині школа. Вночі ворожа авіація атакувала Бериславський район. Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді", — розповів він.
Будівля зазнала серйозних руйнувань — пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері.
За словами Прокудіна, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Як повiдомлялось, росіяни вночі атакували Київщину ударними дронами.