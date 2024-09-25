В бюджет-2025 заложен курс доллара в 45 гривен: почему это не прогноз

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Но сейчас невозможно спрогнозировать, каким он будет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в материале "Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025".

"Это предположение для бюджетных расчетов, но ни правительство, ни НБУ не будет устанавливать курс на таком уровне своими решениями. Поэтому, в действительности, прогнозировать точные значения курса гривны просто невозможно" , - констатирует экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко.

Курс в бюджете-2025

Напомним, правительство заложило в проект бюджета на 2025 год курс на уровне 45 грн/доллар.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что этот курс является исключительно расчетным.

"Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он исключен расчетный. Для нас имеет значение фактический курс, определяемый рынком" , - сказал он.

Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что "завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может позволить в результате конвертации больший объем международной помощи в гривневом эквиваленте".

На 25 сентября НБУ установил курс 41,37 грн/доллар.