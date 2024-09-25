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Российский удар по Харькову 24 сентября: количество погибших возросло

Российский удар по Харькову 24 сентября: количество погибших возросло
Фото: Харьковская областная прокуратура

Количество погибших в результате российской атаки по Харькову 24 сентября возросло до 4, из-под завалов деблокировали тело женщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура.

"Спасатели нашли под завалами девятиэтажного жилого дома в Киевском районе г. Харькова, куда 24 сентября попал ФАБ-500 с УМПК, тело погибшей женщины"

Отмечается, что количество погибших в результате авиаударов РФ по Харькову увеличилось до четырех человек.

Напомним:

  • 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.
  • По данным ОВА сейчас в больнице находятся 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадало 36 человек.
  • Ранее спасатели сообщали, что под завалами дома в Киевском районе может находиться тело еще одной погибшей.

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