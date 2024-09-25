Російський удар по Харкову 24 вересня: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 24 вересня зросла до 4, з-під завалів деблокували тіло жінки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура.
"Рятувальники знайшли під завалами девʼятиповерхового житлового будинку у Київському районі м. Харкова, куди 24 вересня влучив ФАБ-500 з УМПК, тіло загиблої жінки"
Зазначається, що кількість загиблих внаслідок авіаударів РФ по Харкову збільшилась до чотирьох людей.
Нагадаємо:
- 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.
- За даними ОВА наразі в лікарні перебувають 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.
- Раніше рятувальники повідомляли, що під завалами будинку в Київському районі може перебувати тіло ще однієї загиблої.