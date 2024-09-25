Оккупанты окружают Угледар, в городе остаются около 100 гражданских – ОВА

В Угледаре обострилась ситуация: российские войска пытаются окружить город, продолжаются интенсивные бои. У себя дома остаются около 100 гражданских, которые не хотят эвакуироваться, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

"Очень обострилась ситуация вокруг Угледара. Россияне пытаются окружить город, который стал настоящей крепостью для Вооруженных сил Украины. Там идут большие танковые бои, враг пытается прорвать оборону, но сейчас россияне переходят к попыткам окружить город" , - сказал он.

Филашкин сообщил, что несмотря на уничтожение значительного количества вражеской техники российские войска продолжают наступление.

Председатель ОВА отметил, что украинские защитники отражают попытки российских диверсионно-разведывательных групп зайти в город.

Комментируя ситуацию с мирным населением, Филашкин сообщил, что в городе до сих пор остается около 100 гражданских.