Разоблачена сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших агентуру РФ

Служба безопасности и БЭБ ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших из-за запрещенной в Украине российской платежной системы Webmoney. С каждой транзакции дельцы имели свой "процент". Со ссылкой на прессцентр СБУ, сообщает Левый берег.

По имеющимся данным, часть переводов через платформу Webmoney была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине.

"В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачено 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности" , - говорится в сообщении.

t.me/SBUkr

По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги.

t.me/SBUkr

Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

По каждой транзакции фигуранты имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.

В настоящее время всем 12 фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).