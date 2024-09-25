В ЦПД сообщили об удачных действиях Сил обороны на Курщине

У украинских войск есть определенные успехи в Курской области РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает Корреспондент.

"В Курской области есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают, как комментировать вражеские военкоры" , - сообщил он.

По словам Коваленко, в настоящее время военное руководство страны-агрессора понимает, что ситуация складывается таким образом, что нужно перебрасывать в Курскую область с других направлений еще больше сил.

Как известно, в начале августа ВСУ начали наступление в Курской области и взяли под контроль более 1300 кв. км территории и около 100 населённых пунктов. Впоследствии россияне начали контрнаступление и отразили незначительное количество территории.

А на текущей неделе в ВСУ заявили о новом прорыве в Курской области. Этот российский регион был включен в план победы Украины.