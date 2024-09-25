У ЦПД повідомили про вдалі дії Сил оборони на Курщині

В українських військ є певні успіхи у Курській області РФ. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє Корреспондент.

"У Курській області є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори" , – повідомив він.

За словами Коваленка, наразі військове керівництво країни-агресора розуміє, що ситуація складається таким чином, що потрібно перекидати у Курську області з інших напрямків ще більше сил.

Як відомо, на початку серпня ЗСУ почали наступ у Курській області взяли під контроль понад 1300 кв. км території та близько 100 населених пунктів. Згодом росіяни почали контрнаступ і відбили незначну кількість території.

А на поточному тижні в ЗСУ заявили про новий прорив у Курській області. Цей російський регіон включили до плану перемоги України.