Гауляйтера Херсонщины Сальдо будут судить за кражу украинского зерна

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "председателя" оккупационной администрации региона Владимира Сальдо по факту кражи 2.8 тонн украинского зерна﻿. Со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру, сообщает Деловая столица.

Сальдо будут судить по факту отдания приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемый в 2022 году стал так называемым "губернатором" Херсона. Он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий. Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", в хранилищах которого хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

В интересах российского военно-политического руководства Сальдо приказал вывезти зерно из Херсона. Враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории РФ урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысячи тонн и стоимостью почти 15 млн грн.

Напомним, ранее Владимир Сальдо был признан виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии России против Украины и приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст.. 436-2 УК Украины).