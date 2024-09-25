Гауляйтера Херсонщины Сальдо будут судить за кражу украинского зерна
Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "председателя" оккупационной администрации региона Владимира Сальдо по факту кражи 2.8 тонн украинского зерна. Со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру, сообщает Деловая столица.
Сальдо будут судить по факту отдания приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Следствием установлено, что обвиняемый в 2022 году стал так называемым "губернатором" Херсона. Он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий. Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", в хранилищах которого хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.
В интересах российского военно-политического руководства Сальдо приказал вывезти зерно из Херсона. Враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории РФ урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысячи тонн и стоимостью почти 15 млн грн.
Напомним, ранее Владимир Сальдо был признан виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии России против Украины и приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст.. 436-2 УК Украины).