Гауляйтера Херсонщини Сальдо судитимуть за крадіжку українського зерна
Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно так званого "голови" окупаційної адміністрації регіону Володимира Сальдо за фактом крадіжки 2.8 тонн українського зерна. З посиланням на Херсонську обласну прокуратуру, повідомляє Ділова столиця.
Сальдо судитимуть за фактом віддання наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачений у 2022 році став так званим "губернатором" Херсонщини. Він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств. Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів", у сховищах якого зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.
В інтересах російського військово-політичного керівництва Сальдо віддав наказ вивезти зерно із Херсона. Ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території РФ врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.
Нагадаємо, раніше Володимира Сальдо було визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії Росії проти України та засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).