Китай сообщил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Китай заявил об осуществлении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты с имитацией боеголовки.﻿ Об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР, сообщает Цензор.НЕТ.

Запуск ракеты китайская армия осуществила 25 сентября в 8:44 по пекинскому времени (3:44 по Киеву). Отмечается, что ракета "приземлились в заранее определенной зоне" в Тихом океане.

В оборонном ведомстве КНР заявили, что этот запуск является "обычным событием для ежегодных военных учений, соответствует международному праву и практике и не нацелен ни на одну конкретную страну или цель".

В то же время власти Китая не стали раскрывать тип испытанной ракеты и ее траекторию.

Китайские СМИ пишут, что Пекин заранее предупредил все заинтересованные страны об испытаниях.