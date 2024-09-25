Спикер Джонсон требует немедленно уволить посла Украины в США Маркарову

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором требует немедленно уволить посла Украины в США Оксану Маркарову, сообщает Левый берег.

Республиканец напомнил, что ранее Украина заявляла о невмешательстве в выборы в США.

"Очевидно, на этой неделе об этой цели забыли, когда посол Маркарова организовала мероприятие, во время которого вы посетили американского производителя оружия" , - написал Джонсон.

Он отметил, что завод расположен в "шатком" штате Пенсильвания, где с Зеленским встретился сторонник Гаррис, губернатор от демократов Джош Шапиро. При этом республиканцы во время визита представлены не были, якобы потому, что их "специально не пригласили".

Таким образом, считает Джонсон, визит был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно вмешательством в выборы.

Поэтому, по словам спикера палаты представителей, Республиканская партия потеряла доверие к Маркаровой.