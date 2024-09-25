Спікер Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Маркарову

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив листа до президента України Володимира Зеленського, у якому вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову, повідомляє Лівий берег.

Республіканець пригадав, що раніше Україна заявляла про невтручання у вибори в США.

“Очевидно, цього тижня про цю мету забули, коли посолка Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї” , - написав Джонсон.

Він зауважив, що завод розташований у “хиткому” штаті Пенсильванія, де із Зеленським зустрівся прихильник Гарріс, губернатор від демократів Джош Шапіро. При цьому республіканців під час візиту представлено не було, нібито тому що їх “спеціально не запросили”.

Таким чином, вважає Джонсон, візит був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори.

Через це, за словами спікера палати представників, Республіканська партія втратила довіру до Маркарової.